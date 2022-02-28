Южная Корея намерена добиться исключений для своих фирм в санкциях США против России

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Южная Корея намерена добиться от Вашингтона исключений для своих компаний в санкциях против технологического сектора России. Об этом в понедельник заявил министр торговли страны Ё Хан Гу.

"Для предотвращения возможного ущерба нашим компаниям мы приложим усилия, чтобы получить исключения. Я свяжусь с высокопоставленными американскими чиновниками, и мы обсудим этот вопрос. Мы также закончим консультации с США относительно нашего участия в международных санкциях против России", - приводит агентство Yonhap слова министра.

Как поясняет Yonhap, на прошлой неделе Вашингтон объявил о введении ограничений на технологический экспорт в Россию, теперь компаниям нужно получать специальную лицензию в США для экспорта продукции с американскими технологиями. В частности, это касается торговли полупроводниками, которые являются важной статьей южнокорейского экспорта.

В то же время в понедельник Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что власти страны решили наложить ограничения на экспорт в Россию "стратегических материалов". Кроме того, Сеул проинформировал о готовности присоединиться к отключению России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Ведутся консультации об ограничении поставок полупроводников, компьютеров, информационно-коммуникационного оборудования, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.