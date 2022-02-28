Курсы доллара и евро на торгах на Мосбирже превысили 100 рублей и 113 рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рубль ослабел в ходе основной сессии торгов на Мосбирже к доллару и евро более чем на 21%.

По данным торгов на 11:18 мск, курс доллара находится на уровне 100,96 рубля (+21,64%), курс евро - 113,52 рубля (+22,06%)

Таким образом, курсы доллара и евро достигли верхних границ установленного Мосбиржей валютного коридора на 28 февраля 2022 года.

По данным торгов на 10:50 мск, рубль ослабел к доллару и евро более чем на 15%, курс доллара превысил 95,48 рубля (+15%), курс евро - 107,35 рубля (+15,43%).

Ранее стало известно, что Московская биржа расширила предел колебаний цены курса доллара и евро. Так, верхняя планка заявок на покупку доллара находится на уровне 95,48 руб. Верхняя планка заявок на покупку евро - на уровне 107,355 рубля.

Курс доллара в начале основной сессии на Московской бирже достигал 90 рублей (+8,4%), курс евро превышал 101,19 рубля (+8,8%), свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. По данным на открытие торгов, Мосбиржа устанавливала коридор по валютной паре USDRUB с 76,145 рубля до 90,00 рублей, коридор EURRUB устанавливался на уровне с 85,6150 рубля до 101,1925 рубля.