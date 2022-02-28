ЕЦБ не исключает возможности банкротства дочерних компаний банка Sberbank Europe AG

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает возможности банкротства дочерних европейских компаний банка Sberbank Europe AG в Хорватии и Словении. Такая оценка содержится в распространенном в понедельник сообщении ЕЦБ в связи "с оттоком депозитов в результате репутационного воздействия геополитической напряженности".

Это привело "к ухудшению их ликвидной позиции", подчеркивает ЕЦБ, и, по его оценке, "нет доступных мер с реальным шансом восстановить это положение на уровне [Sberbank Europe AG] и в каждой из ее дочерних компаний в рамках банковского союза".

Ранее ЕЦБ усилил мониторинг деятельности банков VTB Bank Europe и Sberbank Europe AG, чтобы удостовериться, что европейские "дочки" не осуществляют переводы денежных средств в Россию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.