Почта Кипра приостанавливает оказание услуг для России и Белоруссии

НИКОСИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Почтовая служба Кипра (Cyprus Post) приняла решение приостановить оказывать почтовые услуги для РФ и Белоруссии, за исключением сервиса Quickpost. Об этом сказано в заявлении службы, распространенном в понедельник.

"Cyprus Post сообщает, что почтовые услуги в Россию и Белоруссию будут приостановлены для всех служб, кроме курьерской службы Quickpost", - говорится в этом заявлении.

24 февраля власти Кипра - островного государства, являющегося членом ЕС, - осудили начало военной операции РФ на Украине, подтвердив необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности последней. Глава кипрского МИД Иоаннис Касулидис призвал "прекратить огонь во избежание жертв среди мирного населения и вернуться на дипломатический путь". Он также признал, что вводимые Брюсселем антироссийские санкции "могут оказать воздействие на все государства - члены ЕС, включая Кипр".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.