Санкции в адрес России могут затруднить импортные поставки для строительства М-12

МУРОМ, 28 февраля. /ТАСС/. Возможные санкции в адрес РФ могут вызвать проблемы с импортными поставками для строительства трассы М-12 Москва - Казань, сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Речь идет о поставке из-за рубежа конструкций и техники, необходимой для реализации проекта.

"К сожалению, могу сказать, что поставки из-за рубежа имеют стратегическое значение. Хотя по объему они крайне незначительные… Это, в частности, асфальтоукладочная техника, бетонные заводы. Поэтому трудности могут быть", - сказал он.

Комментируя темпы строительства трассы, в "Автодоре" отметили, что отставаний от графика нет.

"Я могу сказать, что, в истории современного транспортного строительства, таких темпов не было, 800 километров строить одновременно, и уже полторы сотни километров в асфальтобетоне. Из 315 искусственных сооружений, которые находятся на трассе, на 250 идет работа полным ходом. Три больших моста на трассе, это Волга - внеклассный мост на 3,5 километра. Вот мы сейчас находимся на реке Ока, - мост 1400 метров. И первого мая следующего года, мы замкнем пролетные строения и пойдем пешком", - подчеркнул Петушенко.

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Стоимость строительства предварительно М-12 оценивается в 622 млрд рублей. Окончательно стоимость будет определена после получено заключение Главгосэкспертизы по всем подэтапам.