"Автодор" не исключил подорожания строительства трассы Москва - Казань из-за курса валют

МУРОМ, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань может вырасти на фоне изменений валютного курса после введения санкций США и ЕС, рассказал журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Повлияет, безусловно, но незначительно. Есть зарубежные поставки, мы начинали стройки, когда курс был в районе 70 рублей (к доллару - прим. ТАСС). Около 70% стройки - это в любом случае материалы: пески, щебни, металл, цемент, бетон - все наше. Если смотреть в целом, зарубежные поставки это всего 5%, остальные 95% - зависят от нас, мы это решим. Зарплата наша, люди наши, каска строительная тоже на мне - это наше. Но, повторюсь, есть небольшая часть, которая, конечно, будет влиять", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии геополитической ситуации на стоимость проекта.

Петушенко отметил, что цены на металл зафиксированы и в прошлом году подрядчики заключили прямые контракты с поставщиками. "Да, с металлами, слава богу, у нас все в порядке, мы в прошлом году заключили соглашение, проплатили аванс. И поэтому с металлом у нас нет проблем", - пояснил он.

Как ранее уточняли в "Автодоре", стоимость строительства трассы М-12 предварительно оценивается в 622 млрд рублей. Окончательная стоимость будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы по всем 26 подэтапам.

О проекте

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В ходе запуска ЦКАД в июле 2021 года президент Владимир Путин обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд рублей.