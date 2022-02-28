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Санкции в отношении России

Туроператоры смогут вернуть средства за отмененные туры в Европу

По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, аннуляции туров не носят массового характера

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Туроператоры смогут вернуть денежные средства туристам за путевки, аннулированные из-за закрытия воздушного пространства Европы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

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"Пока, в этой ситуации, безусловно, смогут", - сказал он.

Эксперт отметил, что аннуляции туров не носят массового характера.

"Массовых не может быть аннуляций, потому что Европа, все 28 стран, практически 90% за исключением единичных [поездок], это не туристские. Они по ковидным соображениям были для туров закрыты", - объяснил Барзыкин.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

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РоссияСанкции в отношении России
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