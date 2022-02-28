"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 105,8 млн куб. м на 28 февраля", - сказал он. На воскресенье, 27 февраля, заявки составляли 107,5 млн куб. м.

Этот объем практически равен поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).