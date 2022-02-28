ВТБ не будет повышать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Условия по уже выданным кредитам и ипотеке, несмотря на решение Банка России повысить ключевую ставку до 20% годовых, ухудшаться не будут. Это требование законодательства, которое распространяется на все российские банки. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ, опубликованном в Telegram-канале кредитной организации.

"По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны", - сообщает ВТБ.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.