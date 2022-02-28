Титов обратился к ЦБ с просьбой ввести мораторий на ухудшение условий кредитования МСП

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Банку России установить для банков временные ограничения на ухудшение условий кредитования для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"ЦБ РФ уже разрешил коммерческим банкам не ухудшать условия кредитования корпоративных заемщиков, несмотря на нормативы резервирования, однако этого недостаточно. Нужен прямой запрет на такое ухудшение", - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба.

Он рассчитывает на то, что "малый и средний бизнес не останется за бортом чрезвычайной программы экономического противодействия новым, очень серьезным вызовам".

Титов также обратился к предпринимателям РФ с призывом "сохранять спокойствие и не впадать в панику". "Главное - сохранить свое дело и рабочие места. Понимаем, что будет тяжело, но давайте попробуем сохранить цены на свою продукцию на то время, пока это физически возможно", - добавил он.

Совет директоров Банка России ранее принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, сообщил регулятор.