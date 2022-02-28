Сбер назвал фейком данные о временном запрете снимать деньги с инвестиционных счетов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сбербанк назвал фейком информацию о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов банка на ближайшие 10 дней, сообщила пресс-служба кредитной орагнизации.

"Данная информация не соответствует действительности! Сбербанк продолжает выполнять все свои обязательства в полном объеме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент", - указали в пресс-службе.

В официальном Telegram-канале Сбера отмечается, что "в социальных сетях сейчас распространяется много фейков - недостоверной и непроверенной информации". Одним из таких стали данные о том, что Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.