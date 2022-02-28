"Почта России" приложит все усилия для сохранения бесперебойного почтового обмена

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Почта России" будет доставлять наземным транспортом часть отправления из-за ограничения воздушного пространства. Сроки доставки увеличатся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы приложим все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях. Пока мы принимаем отправления на доставку в обычном режиме. Если будут изменения, мы предупредим о них наших клиентов дополнительно. Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", - говорится в сообщении.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.