"Газпром" сообщил, что Европа отобрала из хранилищ весь закачанный летом газ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Европа по состоянию на 26 февраля полностью отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) закачанные в них летом объемы газа, подсчитали в "Газпроме", опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5%, или на 7,9 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 100%, или 47 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон.

Как добавили в компании, с 7 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. "На 26 февраля запасы на 0,6 млрд куб. м ниже минимального показателя на эту дату", - отметили в "Газпроме".

При этом, по оценке компании, общий уровень заполненности ПХГ Европы - 29,5%. В частности, подземные хранилища газа в Германии опустошены уже на 70,6%, а Франции - на 77,1%.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 26 февраля она сократилась до 10,3 млрд куб. м. Это на 44% (или на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, сообщили в "Газпроме".

Отбор газа из европейских ПХГ обычно продолжается до конца марта - середины апреля, поэтому теперь отбор будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, - в 2020 году и в предыдущие годы, подчеркнули в "Газпроме".

Трудная закачка газа летом

Для восполнения запасов газа в своих ПХГ к следующей зиме Европе потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались, заявили в "Газпроме".

"Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались", - отметили в компании.

"Газпром" считает, что это очень серьезный вызов, учитывая суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ. "Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - добавили в холдинге.