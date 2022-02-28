Российские банки не будут поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские банки не будут менять ставки по уже выданным населению кредитам, в том числе ипотечным, на фоне решения Банка России повысить ставку до 20%. Соответствующие разъяснения сегодня опубликовали российские банки, в том числе Сбер и ВТБ.

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"Что будет со ставкой по моему действующему кредиту в связи с последними событиями? Вырастет ли она? Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит", - говорится в сообщении Сбера в официальном Telegram-канале банка.

Подобное сообщение в своем Telegram-канале также опубликовал ВТБ. В банке уточнили, что все условия по ранее выданным кредитам, в том числе ипотечным, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах. "Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны", - подчеркнули в ВТБ.

Об отсутствии планов менять ставку по уже выданным кредитам и ипотеке сообщил также Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.