Молдавия не будет присоединяться к санкциям Запада против России

"Решения о санкциях против России - это сложные решения для государств с более сильными экономиками. <…> В Молдавии еще с 2014 года приняли решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против РФ. Мы продолжим придерживаться этой позиции", - сказал Попеску. По его словам, это решение принято из экономических соображений, так как экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что "Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, обсуждая вопросы помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине".

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Молдавия не станет присоединяться к санкциям ЕС и США против России. Об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Николай Попеску в интервью телеканалу " ТВ-8 " во вторник.

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Также Молдавия не откажется от нейтралитета на фоне событий на Украине. "Мы твердо придерживаемся позиции, при которой только граждане Республики Молдова могут выбирать способы обеспечения безопасности страны. Граждане считают, что это должен быть нейтралитет. Этим параметром мы руководствуемся", - сказал Попеску. Он отметил, что статус нейтралитета поддерживали все составы молдавского парламента.

Идея вхождения Молдавии в НАТО, которую продвигают ряд политических сил в стране, не находит поддержки у большинства ее граждан, о чем свидетельствуют все опросы социологов. Хотя в конституции республики прописан нейтралитет, с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В 2017 году в Кишиневе открылось Бюро по связям с Североатлантическим альянсом.

Новое правительство Молдавии, которое сформировала поддерживающая президента Майю Санду правящая Партия действия и солидарности, одобрило новый план взаимодействия с НАТО на 2022-2023 годы. В этом документе прописано укрепление боеспособности молдавской армии, расширение ее участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ. В нем также обозначена цель добиться вывода российских военных из Молдавии и преобразование миротворческой операции с участием российских голубых касок в непризнанном Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом, против чего выступают власти Тирасполя.

Против углубления сотрудничества с военным блоком выступает ряд молдавских партий. В частности, экс-президент страны Игорь Додон, которому принадлежит инициатива международного признания нейтралитета республики, считает, что это позволило бы ускорить решение приднестровской проблемы и объединить страну.

Ранее глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти не поддерживать санкции Запада, так как это нанесет удар по переживающей тяжелый кризис молдавской экономике. Он привел данные статистики, согласно которым в прошлом году Россия заняла вторую строчку среди торговых партнеров Молдавии - экспорт республики в РФ вырос на 27%, а импорт - на 70%. Бывший глава Молдавии предложил срочно проработать возможности подключения к созданной Центробанком России системе передачи финансовых сообщений в условиях западных санкций. Кроме того, он призвал перенаправить экспорт в обход Украины, через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Белоруссию, а также через молдавский порт Джурджулешть на Дунае.

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции.