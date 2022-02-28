Мордашов не понимает, как санкции против него могут урегулировать конфликт на Украине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Алексей Мордашов выразил непонимание по поводу того, как санкции, которые ЕС объявил в отношении него в связи со спецоперацией России на Украине, будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране. Об этом говорится в официальном заявлении Мордашова.

"Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом, - заявил Мордашов. - Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции".

"В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы, - также отметил бизнесмен. - Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине".

"То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов, - подытожил бизнесмен. - Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь".

"Севергрупп" Мордашова владеет активами в горно-металлургическом секторе ("Северсталь", Nordgold) машиностроении ("НордЭнергоГрупп", "Силовые машины"), деревообработке ("Свеза") и потребительском секторе ("Лента"), среди прочего. Бизнесмен является сопредседателем Делового совета "Северного измерения" (совместный проект России, ЕС, Исландии и Норвегии, направленный на решение проблем европейской арктической зоны), вице-президентом Российско-Германской внешнеторговой палаты и членом Совета делового сотрудничества России и ЕС.