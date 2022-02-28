Альфа-банк заявил, что санкции против Фридмана и Авена не повлияют на его работу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Санкции западных стран против совладельцев международного консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена не повлияют на работу Альфа-банка, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

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"Санкции касаются частных лиц, а не банка в целом. Поэтому на обычную работу Альфа-банка они никак не повлияют. Банк работает без ограничений: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, платежи в Apple Pay и Google Pay проходят как обычно, мобильное приложение работает быстро и надежно", - отметили в банке.

Евросоюз в понедельник ввел санкции в отношении владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников.

Совет ЕС 26 февраля принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с российской спецоперацией на Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.