Boeing приостановил работу офиса на Украине и учебного центра в Сколково

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Американский авиапроизводитель Boeing приостановил работу офиса в Киеве, а также учебного центра в Сколково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

"Компания Boeing внимательно следит за ситуацией. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших сотрудников, заказчиков и поставщиков в России и Украине. В свете последних событий мы временно закрыли офис Boeing в Киеве и временно приостановили операционную деятельность нашего учебного центра Boeing в Сколково", - сообщили в компании.

Авиационный учебный центр в Сколково считается одним из лучших мест для переобучения и поддержания квалификации пилотов, выполняющих полеты на самолетах Boeing.

"Наши основные усилия сейчас направлены на оказание поддержки нашим сотрудникам, заказчикам и поставщикам в России и Украине с соблюдением всех регуляторных требований США и властей других вовлеченных стран", - добавили в Boeing.

В связи с ситуацией на Украине Совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт.