Россия продлит закрытие неба над югом страны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение о закрытии неба над югом России, принятое 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, будет продлено. Текущее ограничение действует до 03:45 мск 2 марта, сообщил ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.

"Россия продлит закрытие неба над южной частью страны, дата (продления - прим. ТАСС) пока обсуждается", - сказал собеседник агентства.

В связи с закрытием воздушного пространства над южными городами РФ временно приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

В связи с этим Минтранс РФ формирует хаб на базе аэропорта Сочи для сохранения транспортной доступности региона. Также РЖД увеличивает количество поездов и предоставляет дополнительные места в поездах с юга и на юг страны.