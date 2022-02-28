БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации", - отмечается в сообщении. "По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение этого периода", - подчеркивается в тексте. При этом указывается, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы.

"На рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с изменением расписания рейсов", - уточняется в заявлении авиаперевозчика. "Lufthansa Group продолжает внимательно следить за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными и международными властями", - добавили в авиакомпании, заверив, что безопасность пассажиров и членов экипажа является ее главным приоритетом во все времена.

26 февраля Lufthansa сообщала, что из-за событий на Украине на семь дней прекращает полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.

В понедельник Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию. Отмечалось, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

Авиасообщение с Украиной

"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты на Украину и с Украины до 30 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются". "Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - отмечается в тексте.

Ранее авиаперевозчик объявлял, что приостанавливает авиасообщение с Украиной до 26 марта. Ряд крупнейших авиакомпаний также сообщил о временном прекращении полетов на Украину. В свою очередь Европейское агентство по авиационной безопасности заявило, что территория Украины является зоной активного конфликта, в связи с чем ее воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.