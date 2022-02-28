Meta ограничит доступ к аккаунтам RT и Sputnik на территории Евросоюза

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, ограничит доступ к аккаунтам телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник один из вице-президентов компании Ник Клегг в Twitter.

"Мы получили запросы от ряда государств и Евросоюза на принятие дальнейших шагов в отношении российских государственных СМИ. Учитывая исключительность нынешней ситуации, мы ограничим доступ к RT и Sputnik", - написал он в Twitter.