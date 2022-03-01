Казахстанская фондовая биржа приостановила торги ценными бумагами ряда эмитентов РФ

НУР-СУЛТАН, 1 марта. /ТАСС/. Казахстанская фондовая биржа (KASE) со вторника приостановила торги ценными бумагами нескольких российских эмитентов. Об этом сообщила пресс-служба KASE.

"Казахстанская фондовая биржа информирует о том, что с 1 марта 2022 года на KASE приостановлены торги следующими ценными бумагами российских эмитентов", - говорится в сообщении.

В их числе, в частности, простые акции компаний "Аэрофлот", "Газпром", "Норильский никель", "Лукойл", "Магнит", "Ростелеком", Сбербанк и Банк ВТБ.

"Решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами", - пояснили в пресс-службе.