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Глава совета директоров Шереметьево ушел с поста после включения в санкционный список ЕС

Александр Пономаренко отметил, что надеется на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами
Александр Пономаренко Марина Лысцева/ТАСС
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Александр Пономаренко
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Александр Пономаренко после включения в санкционный список ЕС отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево, следует из личного заявления Пономаренко, распространенного пресс-службой Шереметьево.

"28 февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С.В. Аксеновым и никогда с ним не встречался", - говорится в заявлении.

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В личном заявлении Пономаренко также уточняет, что в силу сложившихся обстоятельств считает необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" и надеется на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами.

В понедельник стало известно о том, что Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также 25 политиков, журналистов, деятелей культуры страны, в число которых попал председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

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