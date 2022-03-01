Глава Минфина Франции: Евросоюз развернет тотальную экономическую войну против России

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Страны Европейского союза намерены начать тотальную экономическую войну против России. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в прямом эфире радиостанции France Info .

"Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России, - сказал министр. - Российский народ расплатится за ее последствия".

По его словам, введенные Западом против России санкции "необычайно эффективны". Ле Мэр признал, что принятые меры также могут отразиться на экономике стран Евросоюза. Тем не менее он заявил, что "страдать будет Россия, а не Европа".

Санкции, которые вводит Европейский союз против России, разрушат ее экономику, заявил министр.

"США и Европа вместе образуют самый могущественный экономический блок на планете, - сказал он. - Мы вызовем крушение российской экономики".

По его словам, сумма российских авуаров, которые будут заморожены составляет $1 трлн. Запад готов в случае необходимости, "еще более усилить санкции", добавил министр.

26 февраля Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства РФ, Центрального банка РФ, Альфа-банка, банка "Открытие", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.