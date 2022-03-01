В Ростовской области построят ветроэлектростанции суммарной мощностью 155 МВт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Компания "ВетроОГК-2" (ГК "Росатом") планирует построить в Ростовской области новые ветропарки суммарной мощностью 155 МВт, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"АО "ВетроОГК-2" (Росатом) планирует построить в Ростовской области ветропарки суммарной мощностью 155 МВт. В настоящее время инвестором прорабатываются площадки для размещения", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, в 2021 году объем освоенных инвестиций по проектам строительства ветропарков в регионе составил более 23 млрд рублей за счет средств инвестиционных компаний.

"Введены в эксплуатацию три ветропарка в Азовском, Зимовниковском и Каменском районах суммарной мощностью 260 МВт. Таким образом, мощность всех объектов ветроэнергетики в области составила 610 МВт", - приводятся в сообщении слова Сорокина.

Всего в регионе введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростанций.

Первые ветропарки в Ростовской области ввели в эксплуатацию в 2020 году на территории Красносулинского и Каменского районов, их суммарная мощность составила 350 МВт. В конце июня текущего года в Азовском районе начала работать еще одна ВЭС мощностью 90 МВт. Планируется, что до 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей. В октябре Сорокин сообщал ТАСС, что 18-21 мая 2022 года в Ростове-на-Дону пройдет Международный форум "Возобновляемая энергетика" (ARWE-2022).