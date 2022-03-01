{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: испанская компания DIA заверила, что Фридман не контролирует ее супермаркеты

По информации агентства EFE, DIA направила соответствующее уведомление в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Испанская компания DIA заверила, что подконтрольна международной инвестиционной группе Letterone Investment Holdings S.A. (LIHS), а не россиянину Михаилу Фридману, против которого были введены санкции из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, DIA направила соответствующее уведомление в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании. В документе говорится, что "ни господин Михаил Фридман, ни господин Петр Авен не имеют контроль над LIHS". В этой связи в DIA считают, что на компанию "ни прямо, ни косвенно не влияет пакет санкций", принятый ЕС.

DIA управляет более 6 тыс. супермаркетов в Испании, Португалии, Аргентине и Бразилии.

Теги
ИспанияРоссия
Банки РФ привлекли почти 2,4 трлн рублей на однодневном аукционе РЕПО "тонкой настройки"
По данным на 28 февраля, банки привлекли 3,038 трлн рублей на этом аукционе
Читать полностью