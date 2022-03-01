Google заблокировал в Европе YouTube-каналы RT и Sputnik

ТАСС, 1 марта. Американская компания Google во вторник приняла решение заблокировать каналы на принадлежащем ей видеохостинге YouTube, связанные с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik в связи с ситуацией на Украине.

"В связи с продолжающейся на Украине войной мы немедленно блокируем по всей Европе YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", - говорится в публикации европейского подразделения Google в Twitter.

В компании добавили, что внимательно следят за ситуацией.

В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение о блокировке телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории ЕС будет принято в ближайшие часы и будет осуществляться по всему Евросоюзу. Позже один из вице-президентов компании Meta Ник Клегг в Twitter заявил, что владеющая социальными сетями Facebook и Instagram компания, ограничит доступ к аккаунтам телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории Евросоюза.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.