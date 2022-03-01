Великобритания внесла Сбербанк в свой санкционный список

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский Сбербанк был внесен в обновившийся во вторник утром санкционный список Великобритании. Как говорится в документе, санкции введены против корреспондентских счетов Сбербанка, ему также запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.

"ПАО "Сбербанк" участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его", - говорится в мотивировочной части решения.

Там также подчеркивается, что Сбербанк, будучи крупнейшим банком РФ по объему активов является "исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России".

В понедельник в британский санкционный список были также внесены банк "Открытие", Совкомбанк и ВЭБ. Как отмечалось в документе, Соединенное Королевство замораживает их активы. В качестве причин также указывались "поддержка правительства России" и получение выгоды от сотрудничества с ним.

Соответствующие меры были в понедельник анонсированы главой британского МИД Лиз Трасс. Она заявила, что Лондон намерен "изолировать все российские компании, более 3 млн бизнесов от доступа к британскому рынку капитала".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.