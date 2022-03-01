Санкции Великобритании не повлияют на российских клиентов Сбербанка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Санкции Великобритании в отношении Сбербанка не повлияют на российских клиентов банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк будет изучать принятые со стороны Великобритании ограничения. На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов эти меры не окажут существенного влияния", - отмечает банк.

Ранее сегодня российский Сбербанк был внесен в обновившийся санкционный список Великобритании. Как говорится в документе, санкции введены против корреспондентских счетов Сбербанка, ему также запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.

В документе подчеркивается, что Сбербанк, будучи крупнейшим банком РФ по объему активов, является "исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России.