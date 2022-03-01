Перебоев с поставками лекарств в российские аптеки не ожидается

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Запасы препаратов в российских аптеках сформированы, перебоев с поставками не ожидается. Об этом сообщила ТАСС директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефицита по тем или иным позициям. В целом ситуация стабильная. Запасы лекарств созданы как в аптеках, так и у поставщиков. Перебоев с препаратами не ожидается", - сказала Преснякова.

Она отметила, что изменения курсов валют влияют на стоимость препаратов, так как субстанции и другие составляющие для производства закупаются за рубежом. С падением рубля стоимость препаратов заметно выросла, особенно это касается импортных медикаментов. Цены у поставщиков стали выше на 2%-25%, а по некоторым позициям рост составил 40%. В связи с этим цены изменились и в аптеках, объяснила эксперт.

По ее словам, повышение стоимости не коснется препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Цены на них контролирует государство, повышать их производитель может раз в год и не выше официального уровня инфляции. Сегодня в этот список входит более 800 международных непатентованных наименований лекарств, что составляет около трети ассортимента.

Виктория Преснякова отметила, что с момента введения жестких санкций против России дистрибьюторы столкнулись с проблемами в работе серверов и отгрузкой товаров. На сегодняшний день "все работает, но есть небольшие задержки", ситуация будет выровнена во всех регионах РФ в ближайшее время.

ТАСС направил запросы в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.