Yonhap: Южная Корея намерена ограничить транзакции с семью российскими банками

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют приостановить финансовые транзакции с семью российскими банками, попавшими под американские санкции. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

В число банков входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк. Сеул намерен присоединиться к усилиям западных стран по отключению России от SWIFT, как только ЕС опубликует "конкретный план". Кроме того, правительство рекомендует южнокорейским компаниям приостановить инвестиции в государственные облигации России, которые будут изданы со среды.