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Падение некоторых российских бумаг на торгах в Лондоне вновь превышает 50%

Бумаги "Газпрома" снижаются на 14,19%, "Лукойла" - на 53,41%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бумаги российских эмитентов во вторник преимущественно снижаются на фондовой бирже в Лондоне (LSE).

По данным на 11:44 мск, расписки "Сбера" падают примерно на 7,38% и торгуются около $0,97, TCS - на 11,26%, до $8,64.

При этом бумаги "Газпрома" снижаются на 14,19%, до $2,254, "Лукойла" - на 53,41%, до $8,76, "Новатэка" - на 33%, до $25,70, "Роснефти" - на 39,98%, до $1,620, "Полюса" - на 42,27%, до $31.

Торги на фондовом рынке на Московской бирже во вторник не проводятся. Ранее сообщалось, что Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.

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