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Военная операция на Украине

Мэр Варшавы намерен конфисковать жилой комплекс, принадлежащий России

По словам Рафала Тшасковского, в комплексе после его перехода в собственность Варшавы будут размещены беженцы с Украины
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский EPA-EFE/Radek Pietruszka
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский
© EPA-EFE/Radek Pietruszka

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о намерении варшавских властей конфисковать жилой комплекс на улице Собеского, построенный в 70-х годах прошлого века Советским Союзом и позже перешедший в собственность РФ. Об этом сообщает во вторник агентство PAP.

"Варшава хочет получить недвижимость, незаконно занятую Российской Федерацией на территории столицы, - сказал он. - Столица также будет требовать возвращения другой [российской] недвижимости".

Жилой комплекс, состоящий из двух соединенных между собой многоэтажных зданий, был построен в районе Мокотув для семей советских дипломатов и работников посольства. В комплексе насчитывается около 100 отдельных квартир. В последние годы здания комплекса пустовали, однако, его территория охранялась.

Польское Министерство иностранных дел и столичные власти организовали несколько судебных процессов, оспаривающих право собственности РФ на эту недвижимость.

По словам градоначальника, в комплексе после его перехода в собственность Варшавы будут размещены беженцы с Украины.

Польская сторона утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых РФ в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлен, на них нет действующих договоров. В Москве считают, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью РФ.

Теги
РоссияПольшаВоенная операция на Украине
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