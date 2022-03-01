В ФРГ заявили, что в рамках SWIFT-санкций следует оставить "узкие каналы" для расчета с РФ

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек полагает, что в рамках санкций против российской банковской системы следует оставить возможности для оплаты необходимых товаров.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"Санкции в рамках SWIFT сделаны так, чтобы коснуться российских банков и только для расчетов за необходимые товары оставить узкие каналы", - сказал он во вторник в эфире телеканала NTV, находясь в Вашингтоне.

Европейский союз обсуждает возможность отключения от системы SWIFT банков ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом со ссылкой на предварительный список сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.