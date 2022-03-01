В Швейцарии заявили, что оператору "Северного потока - 2" придется объявить о банкротстве

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северного потока - 2", была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве из-за санкций США. Об этом руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут сообщила во вторник в интервью швейцарской телекомпании SSR .

"Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план", - отметила Талман-Гут, подчеркнув, что эта компания "стала неплатежеспособной из-за санкций США". "Это предприятие не может продолжать [работу]", - пояснила она, добавив, что "компания должна была подать заявление о банкротстве", а ее сотрудники - 106 человек - уволены.

Ранее власти Швейцарии сообщили, что Nord Stream 2 AG вынуждена уволить более 140 сотрудников, однако Талман-Гут уточнила в интервью SSR, что эти сведения были неточными и уволено 106 сотрудников.

О "Северном потоке - 2"

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

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