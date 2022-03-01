Титов предложил давать бизнесу не три дня, а месяц на продажу 80% валютной выручки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил давать бизнесу "хотя бы месяц" на продажу 80% иностранной валюты, получаемой по внешнеторговым контрактам с нерезидентами.

"Сейчас будем с правительством на эту тему говорить: давать срок обмена не три дня, а хотя бы месяц", - сказал Титов в эфире радио "Комсомольская правда". По его словам, за это выступили, в частности, представители IТ-компаний, предприятий стекольной и мебельной промышленности.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил в обязательном порядке продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников внешнеэкономической деятельности в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Выполнять это требование нужно не позднее трех рабочих дней со дня зачисления иностранной валюты.

Соответствующий указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" был подписан 28 февраля. Санкции в отношении России принимаются в связи с военной спецоперацией на Украине.