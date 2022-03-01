Gett приостановил найм новых сотрудников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Агрегатор такси Gett прекратил найм новых сотрудников, также компания выплатила зарплату и бонусы команде раньше обычного в связи с ситуацией в мире, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса в России.

"Что касается поддержки сотрудников, мы выплатили заработную плату и бонусы команде раньше, чем обычно, а HR и руководители департаментов открыты для ответов на вопросы. Найм новых сотрудников временно приостановлен, чтобы мы могли сфокусироваться на поддержке и заботе клиентов, сотрудников и близких", - сообщили в компании. В Gett отметили, что сервис продолжит работать, чтобы помочь корпоративным клиентам организовать комфортное передвижение по городу и обеспечить бесперебойную работу их бизнеса.

Ранее агрегатор такси inDriver сообщил ТАСС, что сохранит рабочие места в России и на Украине, выплатит материальную помощь в размере 20% от доходов в феврале и марте, а сотрудники с Украины получат дополнительную выплату в размере трех месячных зарплат. Компания ввела удаленный режим работы, кроме подразделений, которым необходимо работать из офиса. Агрегатор выдает материальную помощь тем, кто решил сейчас временно переехать в безопасное место или покинуть страну, оказывает психологическую помощь сотрудникам.

До этого "Яндекс" также сообщал о приостановке найма сотрудников в ближайшие две недели, а всем сотрудникам "Яндекса", включая стажеров и тех, кто находится на испытательном сроке, выплатят одну дополнительную заработную плату в ближайшее время. В пресс-службе Яндекс.Go пояснили ТАСС, что решение касается и сотрудников сервиса такси.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ подчеркивало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура, и гражданскому населению ничего не угрожает.