В Конгресс США внесли законопроект о запрете на покупку российской нефти

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий запрет на покупку США российской нефти. Об этом сообщает во вторник пресс-служба сенатора Роджера Маршалла (от штата Канзас), который выступил автором инициативы.

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"Прежде всего президенту [США Джо] Байдену необходимо перезапустить производство энергоресурсов в Америке и прекратить финансировать войну [президента РФ] Владимира Путина с Украиной, продолжая закупать сырую нефть у России", - заявил Маршалл, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее во вторник о своем намерении внести в Конгресс законопроект о запрете на импорт в Соединенные Штаты нефтепродуктов из России объявил сенатор Эд Марки (демократ от штата Массачусетс). В пояснительной записке к его инициативе отмечалось, что "в 2021 году Российская Федерация стала вторым по счету экспортером нефти в Соединенные Штаты".

Как отмечала на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США признают, что введение санкций против энергетического сектора России может привести к дестабилизации мировых рынков, однако такие меры не исключаются.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.