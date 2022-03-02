Всемирный банк готовит пакет поддержки Украины в размере $3 млрд

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) готовит пакет поддержки Украины в размере $3 млрд, Международный валютный фонд (МВФ) изучает просьбу Украины о предоставлении экстренного финансирования. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном письменном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Мэлпаса.

"Наши учреждения совместно работают над поддержкой Украины в области финансирования <...> и срочно увеличивают поддержку в этой связи. Мы находимся в ежедневном контакте с [украинскими] властями по поводу кризисных мер", - отмечается в заявлении. Так, подчеркнула Георгиева, МВФ изучает запрос Украины о "предоставлении чрезвычайного финансирования через Инструмент для ускоренного финансирования, который [Исполнительный] совет [фонда] может рассмотреть уже на следующей неделе". "В ВБ мы готовим пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее $350 млн, которая будет представлена на утверждение Совета директоров на этой неделе, за которой последует поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму $200 млн с быстрым предоставлением средств", - добавил Мэлпас.

Оценка ситуации

МВФ и ВБ проводят оценку ситуации вокруг Украины и обсуждают принятие необходимых мер, говорится в совместном заявлении.

"Мы поддерживаем украинский народ в этих ужасающих событиях. Война также приводит к значительным последствиям для других стран. Цены на сырьевые товары растут и рискуют еще больше подстегнуть инфляцию, которая сильнее всего бьет по бедным слоям населения. В случае продолжения конфликта потрясения на финансовых рынках будут усугубляться. Санкции, объявленные в последние несколько дней, также окажут значительное экономическое воздействие. Мы оцениваем ситуацию и обсуждаем соответствующие меры реагирования с нашими международными партнерами", - отмечается в документе.

ВБ и МВФ проводят совместную оценку экономических и финансовых последствий конфликта на Украине.

"ВБ и МВФ также совместно работают над оценкой экономического и финансового влияния конфликта и [появления] беженцев на другие страны региона и мира. Мы готовы предоставить соседним странам расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку в случае необходимости. Скоординированные международные действия будут иметь решающее значение для снижения рисков и преодоления предстоящего сопряженного с опасностями периода. Этот кризис влияет на жизнь и средства к существованию людей во всем мире, и мы оказываем им полную поддержку", - заключили главы двух финансовых учреждений.