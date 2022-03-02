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Обновлено 

Ford приостанавливает деятельность в России

В заявлении компании отмечается, что уже на протяжении нескольких лет она сокращала работу в России

ТАСС, 2 марта. Американская корпорация Ford приостанавливает деятельность в России в связи с событиями на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании во вторник.

"В связи со сложившейся ситуацией мы сегодня проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", - говорится в тексте.

При этом в заявлении отмечается, что Ford уже на протяжении нескольких лет сокращал работу в России. "Наши операции сводились к производству коммерческих микроавтобусов и к продажам в России за счет миноритарной доли в совместном предприятии Sollers Ford", - говорится в заявлении.

Ford также выразил намерение поддерживать украинцев и перевести $100 тыс. в специальный фонд на гуманитарные цели.

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