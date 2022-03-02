Магаданская область, Чукотка и ЯНАО названы лидерами кредитного благополучия населения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Магаданская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) , Сахалинская область, Ненецкий автономный округ возглавили индекс кредитного благополучия населения. В десятку рейтинга также вошли Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества на основе данных Росстата и ЦБ по итогам 2021 года.

Исследователи отмечают, что рейтинг был составлен на основе четырех показателей: размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальная стоимость жизни, а также индекс закредитованности.

"Показатель закредитованности является одним из значимых индикаторов финансового благополучия населения. Чем выше кредитная нагрузка, тем труднее жителям финансировать свои повседневные потребности", - сказано в исследовании.

Также в материале говорится, что в топ индекса вошло 35 субъектов. Во второй десятке оказались Санкт-Петербург, ХМАО, Красноярский край, Амурская область, Крым, Иркутская область, Забайкальский край, Кемеровская область, Севастополь и Дагестан.