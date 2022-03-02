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Eni намерена выйти из проекта "Голубой поток"

Оператором газопровода выступает "Газпром"

РИМ, 2 марта. /ТАСС /. Итальянская энергетическая компания Eni рассматривает передачу своей доли в газопроводе "Голубой поток", соединяющем Турцию и РФ, оператором которого выступает "Газпром". Об этом сообщил представитель компании, передает в среду агентство ANSA.

"Что касается совместного паритетного с "Газпромом" участия в газопроводе "Голубой поток", Eni готовит передачу своей доли", - приводит его слова ANSA. Как он указал, деятельность концерна в РФ сейчас крайне ограниченная. "Совместный проект с "Роснефтью", связанный с лицензиями на разведку в Арктике, давно заморожен, поскольку подпадает под санкции, введение в отношении РФ в 2014 году", - сказал он.

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