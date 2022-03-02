WSJ: США планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их данным, о соответствующем решении может быть объявлено "в ближайшие 24 часа".

Телекомпания ABC в свою очередь утверждает со ссылкой на источники, что об ограничительной мере президент США Джо Байден объявит во вторник, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны". Оно запланировано на 21:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск).

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. Также воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада. В качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.