Совфед попросил регионы разработать предложения по замене импорта в условиях санкций

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике направил запрос в российские регионы с просьбой предоставить предложения по замене импортных товаров отечественными в условиях санкций, объявленных из-за спецоперации РФ на Украине. Документ, адресованный губернаторам, есть в распоряжении ТАСС.

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"Для проработки предложений по законодательному обеспечению социально-экономического развития государства на краткосрочную и долгосрочную перспективу просим Вас дать поручение подготовить и направить в срок до 9 марта 2022 года предложения по адаптации экономики субъекта Российской Федерации и дальнейшему социально-экономическому развитию в изменившихся экономических условиях с учетом уровня и динамики развития экономики региона (с указанием наиболее пострадавших отраслей и крупных производств), собственного потенциала экономического роста, перспективной экономической специализации, а также предложения по эффективному проведению политики импортозамещения потребностей производства и населения региона за счет выпуска соответствующего вида национального продукта", - говорится в документе.

"Наряду с этим просим представить информацию по уже используемым механизмам привлечения инвестиций в экономику региона с указанием лучших практик, а также предложения по необходимым дополнительным инвестиционным инструментам", - подчеркивается в запросе.

Как заявил ТАСС глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, при разработке предложений по поддержанию экономики особое внимание необходимо уделить занятости населения, а также постараться удержать ее уровень. "Выплаты и пособия - это временные меры, не гарантирующие постоянный доход и рост благосостояния. Людям нужна работа, а значит нужно сохранять и развивать производство и бизнес", - отметил Кутепов.

Ранее источник в аппарате Совета Федерации сообщил ТАСС, что Совфед по просьбе правительства проведет 4 марта, а также 10 или 11 марта внеплановые заседания для рассмотрения антикризисных законов в связи с санкциями против РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.