ExxonMobil выйдет из проекта "Сахалин-1"

ТАСС, 2 марта. Нефтяная компания ExxonMobil объявила о своем выходе из нефтегазового проекта "Сахалин-1" в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте компании.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT.

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

На эту тему

"В связи с последними событиями мы начинаем процесс по прекращению деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", - говорится в заявлении.

Кроме того, из-за событий на Украине компания не будет инвестировать в новые проекты в России.

"Сахалин-1" - один из крупнейших нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализуемых в РФ. Оператором проекта являлся "Эксон нефтегаз лимитед", дочерняя компания корпорации ExxonMobil.