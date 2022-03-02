Всемирный банк решил задействовать более $1 млрд из замороженной помощи для Афганистана

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник принял решение передать ряду учреждений и организаций по оказанию гуманитарной помощи более $1 млрд из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВБ.

"Совет директоров ВБ сегодня одобрил расширенный подход к поддержке афганцев в связи с запросом доноров Фонда реконструкции Афганистана и международного сообщества", - говорится в документе. Согласно указанному плану, "выделено будет более $1 млрд из средств Фонда реконструкции Афганистана в качестве исполняемых получателем грантов отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям". Каким именно, не уточняется.

Данные средства "останутся неподконтрольными временному правительству" Афганистана, сформированному радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), говорится в документе. В нем поясняется, что средства будут направлены на различные программы, в том числе в сфере образования, сельского хозяйства, здравоохранения.

В декабре 2021 года Совет директоров ВБ принял решение передать двум учреждениям по оказанию гуманитарной помощи $280 млн из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Речь идет о Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял, что Россия пытается убедить США разморозить афганские активы, однако складывается впечатление, что Запад заблокировал эти средства намеренно, чтобы манипулировать "Талибаном".