{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России
Обновлено 

Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям

Ранее компания в связи с ситуацией вокруг Украины приостановила работу офиса в Киеве, а также учебного центра в Сколкове
© AP Photo/Jon Gambrell

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американский авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям и их техподдержку. Об этом журналист агентства Reuters Дэвид Шепардсон сообщил во вторник в Twitter со ссылкой на заявление Boeing.

На эту тему
Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ
Закрытое небо и отключение от SWIFT.

"Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний", - приводит он текст заявления авиаконцерна.

Ранее Boeing в связи с ситуацией вокруг Украины приостановил работу офиса в Киеве, а также учебного центра в московском Сколкове. Авиационный учебный центр в Сколкове считается одним из лучших мест для переобучения и поддержания квалификации пилотов, выполняющих полеты на самолетах Boeing.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
В Минэнерго рассказали о новых правилах техприсоединения потребителей к сетям
Обновленный порядок создаст стимулы для предотвращения строительства излишней сетевой инфраструктуры, а также снимет нагрузку с подключенных потребителей за присоединение новых абонентов, пояснили в ведомстве
Читать полностью