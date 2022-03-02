НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американский авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям и их техподдержку. Об этом журналист агентства Reuters Дэвид Шепардсон сообщил во вторник в Twitter со ссылкой на заявление Boeing.

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"Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний", - приводит он текст заявления авиаконцерна.

Ранее Boeing в связи с ситуацией вокруг Украины приостановил работу офиса в Киеве, а также учебного центра в московском Сколкове. Авиационный учебный центр в Сколкове считается одним из лучших мест для переобучения и поддержания квалификации пилотов, выполняющих полеты на самолетах Boeing.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.