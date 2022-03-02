Владивостокский морской торговый порт работает в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) работает в штатном режиме, обработка судов и вагонов ведется по расписанию, сообщила ТАСС в среду коммерческий директор ВМТП Елена Казарина.
"Владивостокский морской торговый порт продолжает работать в штатном режиме. Обработка судов и вагонов выполняется в соответствии с расписанием, осуществляется как прием, так и отправка грузов. Операционную деятельность наших клиентов мы комментировать не можем. ВМТП выполняет все взятые обязательства, обработка судов на всех направлениях осуществляется с ходу", - сообщила Казарина.
ВМТП входит в транспортную группу Fesco, одну из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Владивостокский порт является центром экономических связей между Азией и Европой через железнодорожные и морские линии. Это крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке России, он обрабатывает ежегодно 4,61 млн тонн генеральных грузов, 1 790 судов, 210 тыс. вагонов.
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