Владивостокский морской торговый порт работает в штатном режиме

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"Владивостокский морской торговый порт продолжает работать в штатном режиме. Обработка судов и вагонов выполняется в соответствии с расписанием, осуществляется как прием, так и отправка грузов. Операционную деятельность наших клиентов мы комментировать не можем. ВМТП выполняет все взятые обязательства, обработка судов на всех направлениях осуществляется с ходу", - сообщила Казарина.

ВМТП входит в транспортную группу Fesco, одну из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Владивостокский порт является центром экономических связей между Азией и Европой через железнодорожные и морские линии. Это крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке России, он обрабатывает ежегодно 4,61 млн тонн генеральных грузов, 1 790 судов, 210 тыс. вагонов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Во вторник датская компания Maersk объявила о временном прекращении приема новых заказов на перевозки морским и наземным транспортом в Россию и из нее. Специализирующаяся на морских грузовых перевозках французская компания CMA CGM также заявила о том, что приостанавливает с 1 марта доставку грузов в Россию и из нее.