Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 21%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сбербанк вновь повысил ставки по сберегательным продуктам, теперь максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21%, а в долларах - до 6%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу "СберВклад Прайм" составит 21% на срок от одного до трех месяцев. "Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%", - говорится в сообщении.

Максимальная ставка по валютному вкладу в Сбербанке составит 4% при сумме от $1 тыс., 5% - от $10 тыс. и 6% при размере вклада от $100 тыс.

28 февраля Сбербанк сообщал, что намерен существенно повысить ставки по депозитам. Так, с 1 марта максимальная ставка по "СберВкладу Прайм" составила 18%, а по промо-вкладу "Валютный сохраняй" в долларах ставка достигла 5%, в евро - 3,5%.

В понедельник стало известно, что Банк России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.