Новая Зеландия высвободит часть нефти из стратегического резерва для стабилизации рынка

СИДНЕЙ, 2 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики и природных ресурсов Новой Зеландии в среду сообщило, что высвободит часть нефти из стратегического резерва страны для стабилизации мировых цен на этот ресурс.

Как отмечается в заявлении главы ведомства Меган Вудз, Новая Зеландия "присоединится к коллективным усилиям стран - членов Международного энергетического агентства [МЭА] по стабилизации мировых поставок [источников] энергии и цен на нефть". "Цены на нефть достигли восьмилетнего максимума за последние пару дней, что усилило инфляционное давление на мировую экономику, которая уже пострадала от COVID-19. В ближайшей перспективе коллективные действия МЭА позволят [стабилизировать их] и снизить волатильность, возникшую из-за российского вторжения на Украину", - сказала Вудз.

Ранее сообщалось, что страны - члены Международного энергетического агентства условились продать 60 млн баррелей нефти из национальных запасов в интересах снижения цен на этот ресурс. США заявили, что высвободят 30 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва, а оставшиеся 30 млн баррелей будут разделены между остальными странами МЭА. Объем, который продаст новая Зеландия, будет оглашен позднее.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.