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Военная операция на Украине

Новая Зеландия высвободит часть нефти из стратегического резерва для стабилизации рынка

Цены на нефть достигли восьмилетнего максимума за последние пару дней, что усилило инфляционное давление на мировую экономику, отметили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 2 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики и природных ресурсов Новой Зеландии в среду сообщило, что высвободит часть нефти из стратегического резерва страны для стабилизации мировых цен на этот ресурс.

Как отмечается в заявлении главы ведомства Меган Вудз, Новая Зеландия "присоединится к коллективным усилиям стран - членов Международного энергетического агентства [МЭА] по стабилизации мировых поставок [источников] энергии и цен на нефть". "Цены на нефть достигли восьмилетнего максимума за последние пару дней, что усилило инфляционное давление на мировую экономику, которая уже пострадала от COVID-19. В ближайшей перспективе коллективные действия МЭА позволят [стабилизировать их] и снизить волатильность, возникшую из-за российского вторжения на Украину", - сказала Вудз.

Ранее сообщалось, что страны - члены Международного энергетического агентства условились продать 60 млн баррелей нефти из национальных запасов в интересах снижения цен на этот ресурс. США заявили, что высвободят 30 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва, а оставшиеся 30 млн баррелей будут разделены между остальными странами МЭА. Объем, который продаст новая Зеландия, будет оглашен позднее.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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Новая ЗеландияВоенная операция на Украине
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